2018-10-17T05:04:44+03:00
Звезды

Букеровскую премию в 2018 году получила Анна Бернс

Награду писательнице из Северной Ирландии принес ее роман «Молочник»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Британская писательница Анна Бернс стала лауреатом Букеровской премииБританская писательница Анна Бернс стала лауреатом Букеровской премииФото: REUTERS
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Лауреатом престижной Букеровской премии (Man Booker Prize) в 2018 году стала писательница из Северной Ирландии Анна Бернс. Победу ей принес роман «Молочник» (Milkman), передает агентство Reuters со ссылкой на оргкомитет конкурса.

Судьи отметили «необыкновенную оригинальность» произведения и «отчетливо звучащий голос смешной, несгибаемой, сообразительной, прямодушной героини». По словам председателя жюри, британского писателя, Кваме Энтони Аппиа, никто из них «никогда не читал ничего подобного».

Роман написан от лица 18-летней девушки, а описанные в нем события разворачиваются в 70-х годах прошлого века на родине 56-летней Анны Бернс, в Северной Ирландии.

Как сообщал сайт kp.ru, в прошлом году «Букера» получил американец Джордж Сондерс за свой роман «Линкольн в Бордо».

Напомним, Букеровская премия учреждена в 1968 году, она присуждается за лучшее прозаическое произведение на английском языке. До 2014 года ее вручали только гражданам Великобритании, Ирландии или одной из стран британского Содружества. Но теперь получить эту престижную литературную награду может автор с любым гражданством, главное – чтобы его роман был написан на английском языке и опубликован в Соединенном Королевстве. Приз победителю – 50 тысяч фунтов стерлингов (около 4,4 миллиона рублей).

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