Главы МИД «Большой семерки» выступили с заявлением о пропаже саудовского журналиста в Стамбуле

17 Окт. 05:25 2018-10-17T05:36:03+03:00

Министры иностранных дел стран G7 призвали привлечь к ответственности тех, кто виновен в исчезновении Хашкаджи

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Министры иностранных дел стран «Большой семерки» — Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, США и Японии, — а также верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини обнародовали совместное заявление, в котором выразили обеспокоенность пропажей саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

В документе говорится, что главы МИД G7 и Могерини «по-прежнему очень обеспокоены исчезновением известного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи».

«Те, кто виновен в его исчезновении, должны быть привлечены к ответственности», - подчеркивают дипломаты.

В заявлении отмечается их «приверженность делу защиты свободы слова и свободы прессы», а также приветствуется сотрудничество турецких и саудовских властей в расследовании произошедшего с обозревателем газеты Washington Post, передает РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, саудовский оппозиционный журналист Джамаль Хашкаджи, который с 2017 года проживает в США, пропал 2 октября после того, как посетил консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Причем в Турции практически сразу заявили, что мужчину убили в дипмиссии.