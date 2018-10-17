2018-10-17T07:06:21+03:00
Политика

Президент Армении принял отставку правительства во главе с премьером

Ранее Пашинян объявил, что его уход с поста премьер-министра – только формальность
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставкуПремьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставкуФото: REUTERS
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Президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства страны во главе с премьером Николом Пашиняном.

«Принимаю отставку правительства в соответствии со статьей 130-й Конституции (Принятие отставки правительства)», - приводит текст президентского указа агентство «Новости Армения».

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, возглавляющий армянский кабмин с начала мая этого года Пашинян объявил о своем уходе с поста премьера накануне, 16 октября. Это необходимо для того, чтобы появилась возможность распустить парламент и назначить досрочные выборы, ради чего, собственно, тысячи его сторонников и митинговали недавно в Ереване.

При этом Никол Пашинян уточнил, что все министры продолжат выполнять свои обязанности, а он – свои. По крайней мере, до объявления итогов голосования, которое должно состояться 9 – 10 декабря.

«Цель отставки — завершение революции посредством проведения внеочередных выборов и возвращения власти народу», - заявил он.

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В Армении, похоже, мирно закончилась затянувшаяся на месяц уличная революция. Кто-то уже назвал ее «абрикосовой», кто-то проще – «шашлычный» бунт.

Все началось с реформы, запущенной по инициативе армянского президента Сержа Саргсяна. В 2018 году у него истекал срок полномочий, и по хитроумному предложению Саргсяна, Армению решили сделать парламентской республикой во главе с премьером. А бывший президент, ловко поменял кресла и стал как раз премьером, хотя публично обещал всем, что покинет власть (подробности).

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