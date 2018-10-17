Погода в Москве на 17 октября 2018 года: воздух прогреется до +18

17 Окт. 07:10 2018-10-17T07:10:46+03:00

Синоптики спрогнозировали, какой будет погода в Москве на 17 октября 2018 года

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Погода в Москве на 17 октября 2018 года все еще будет довольно теплой. В среду утром местами по городу возможен туман, днем же ожидается переменная облачность.

Осадков, по данным синоптиков, не выпадет, а столбики термометров будут держаться в пределах 16..18 градусов. В ночные часы температура, конечно же, понизится - до 6..8 градусов.

Ветряные потоки западного и юго-западного направлений будут дуть со средней скоростью в районе 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба, передает Гидрометцентр России.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что ясная и сухая погода продержится в Москве еще до четверга, а уже пятница станет переходным днем между затянувшимся бабьим летом и настоящей осенью с дождями и легкими заморозками.