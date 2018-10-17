США придумали, как вытеснить Иран и Россию из Сирии

17 Окт. 07:27 2018-10-17T07:27:39+03:00

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Администрация президента США Дональда Трампа приступила к разработке плана по вытеснению российских и иранских сил с территории Сирии. В этот раз инструментом для достижения желамого вновь станут санкции.

Так, американцы планируют ввести политические и дипломатические ограничительные меры в отношении компаний, которые работают над восстановление арабской республики после военных действий. Ожидается, что давление в финансовой сфере и отказ предоставлять помощь Сирии в тех районах, где присутствуют русские и иранцы поможет вытеснить Тегеран и подконтрольные ему силы из страны. Именно это, по данным телеканала NBC, является конечной целью Белого дома.

Отмечается, что новая стратегия не предусматривает прямое нанесение ударов по иранским силам, однако США все же оставляют за собой такое право на случай возникновения угрозы. Кроме того, публично в Вашингтоне продолжат заверять, что остаются в Сирии лишь ради борьбы с террористами, однако при этом будут прилагать все больше усилий для противодействия Ирану.

Напомним, что еще в августе Трамп подписал указ о восстановлении санкций против Тегерана, которые были отменены в 2016 году после вступления в силу ядерной сделки.

Сайт kp.ru писал о том, что последние такие меры были введены несколько дней назад - Вашингтон включил в свой "черный список" 20 иранских компаний и банков.