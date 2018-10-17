Экс-глава Минтранса Украины рассказал, как его страна на весь мир позорится

17 Окт. 07:39 2018-10-17T07:56:12+03:00

По мнению Евгения Червоненко, нынешний парламент – самый позорный как по моральным, так и по профессиональным качествам

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Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко считает, что нынешние киевские власти позорят себя и свою страну на весь мир, а в Верховной раде заседают лживые, нечистые на руку и непрофессиональные «законодатели».

С таким заявлением экс-глава Минтранса выступил в эфире телеканала «112 Украина». Он напомнил, что президент Петр Порошенко внес в ВР законопроект, предлагающий отменить депутатскую неприкосновенность, но этот документ народными избранниками до сих пор не принят.

«Это очень позорно выглядит перед миром, потому что вас никто не тянул за язык кричать это перед выборами. А сейчас это мерзко вдвойне», - упрекнул Червоненко нардепов.

Он добавил, что работа депутатов, которые говорили о желании снять с себя неприкосновенность, а на деле «тушевались», просто «позорна». По его словам, «коррозия морали и коррупция морали дошли уже до самых низов», а люди, которые «хотят работать, бороться, побеждать — уезжают».

«К сожалению, у нас сегодня самый, в моем понимании, позорный парламент по моральным и профессиональным качествам», - констатировал украинский политик.

Он подчеркнул, что в Незалежной «на уровне национальной идеи» должно быть принято, что «закон один для всех», иначе и государства не будет.

Он подчеркнул, что в Незалежной «на уровне национальной идеи» должно быть принято, что «закон один для всех», иначе и государства не будет.

Червоненко вкратце описал сегодняшнюю ситуацию в стране: «сделали врагов кругом», «умение жить по-украински – это тырить», сплошное кумовство, идеология по принципу «демократия для меня, а для них закон».

И, посокрушавшись — «что натворили», — подытожил: «Я боюсь, это все погубит Украину уже окончательно, по всем признакам нас ждет что-то типа югославского варианта».

«Это так грустно», - завершил свою речь бывший министр.

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