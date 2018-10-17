Монеточка потеряла голос и отменила концерты на Дальнем Востоке

17 Окт. 07:40 2018-10-17T07:40:41+03:00

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Певица Монеточка - она же Елизавета Гырдымова - заболела и потеряла голос. В результате представители исполнительницы вынуждены были отменить предстоящие концерты в городах Дальнего Востока, а именно в Иркутске, Хабаровске и Владивостоке

"Мы вынуждены перенести концерт: Лиза заболела, потеряла голос и не может выступать из-за плохого физического состояния. Мы надеялись, что она поправится, но увы этого не произошло. Надеемся на ваше понимание", - говорится в сообщении, опубликованном на странице одного из мероприятий во Вконтакте

Представители Монеточки подчеркнули, что концерты все же состоятся, но лишь весной 2019 года. Тем, кто уже успел купить билеты, было предложено оставить их до следующего года или вернуть деньги.

Стоит отметить, что до этого певица уже не раз отменяла свои выступления. Так, например, сайт kp.ru писал о том, что в сентябре девушка отказалась выступать в московском клубе Gipsy всего за полчаса до начала.