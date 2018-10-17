"Мы разобрались": Дана Уайт убедил Нурмагомедова остаться в UFC

17 Окт. 08:01 2018-10-17T08:01:19+03:00

Глава организации заявил, что у него всего были отличные отношения с российским бойцом

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Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов решил и дальше выступать под эгидой UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат). Такое заявление сделал глава спортивной организации Дана Уайт.

"Мы разобрались. У нас все получилось. Очевидно, он был немного расстроен и вспылил", — сказал промоутер, комментируя недавние заявления россиянина о возможном уходе.

Президент UFC подчеркнул, что бой Нурмагомедова с ирландцем Конором Макгрегором был довольно эмоциональным, да и сам Хабиб человек довольно порывистый. Однако, несмотря на все разногласия, им с Даной удалось сохранить хорошие отношения.

"В конце концов, Хабиб — отличный парень, и у нас с ним всегда были хорошие отношения", цитирует TMZ Уайта.

При этом глава организации добавил, что не на 100% уверен в будущем другого члена UFC Зубайры Тухугова

Напомним, что именно намерения выгнать этого бойца из клуба сильнее всего разозлили Нурмагомедова. Спортсмен является его другом, а потому тоже вступил в потасовку, которая произошла после боя с Макгрегором, передает сайт kp.ru.