Лавров заявил, что Россия сама покинет Совет Европы

17 Окт. 08:19 2018-10-17T08:19:30+03:00

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Россия не будет дожидаться пока ее исключат из Совета Европы и при необходимости сама покинет эту международную организацию. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Напомним, такие разговоры вновь зазвучали на фоне того, что наша страна уже больше года не платит членские взносы.

"Совет Европы в глубоком кризисе из-за того, что Россия была лишена права голоса. Мы предупредили всех, что вынуждены будем на каком-то этапе заморозить наши взносы. И мы это сделали летом 2017 года, при этом четко заявив, что, как только наши права, права наших парламентариев в Парламентской ассамблее Совета Европы будут полностью и безоговорочно восстановлены, мы тут же выплатим все причитающиеся долги", - приводит "Комсомольская правда" слова главы ведомства.

Дипломат подчеркнул, что с тех пор, как наши представители потеряли право голоса, Парламентская ассамблея избрала уже несколько десятков судей Европейского суда по правам человека, а всего их там 47 человек. Получается, что большая часть всего ЕСПЧ назначена без учета мнение российской стороны.

"Если они хотят исключить Россию из СЕ, мы им такой радости не доставим, мы уйдем оттуда сами", - подытожил Лавров.