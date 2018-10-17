Банкоматы научат принимать смартфоны вместо карты

17 Окт. 08:34 2018-10-17T08:34:02+03:00

Уже сейчас почти 800 банкоматов дают возможность совершать операции с помощью смартфонов. А в 2019 году таковых будет еще больше

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Совсем скоро банкоматы усовершенствуют, и они смогут обслуживать клиента без банковской карты. К такой цели стремятся все российские банки, а некоторые уже начали воплощать эту идею в жизнь:782 тысяч банкомата уже работают.

Возможность воспользоваться банкоматом не применяя пластиковую карту должна будет сэкономить время клиента минимум на полторы минуты, а значит, сократить очереди.

Представители топ-40 крупнейших по активам кредитных организаций страны подтвердили, что начали тестировать новое оборудование. В Альфа-банке и Сити-банке такие терминалы уже доступны для клиентов, в первом оборудовано 400 терминалов, во втором 382.

Остальные банки готовятся внедрить систему в 2019- 2020 году.

Совершать операции в банкоматах можно будет при помощи Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay. Клиенту достаточно приложить смартфон к специальному NFC-ридеру терминала. Банкомат идентифицирует клиента, как это происходит с пластиковой картой и разрешит совершить различные операции.

Подобные новшества появятся во всех 203 тыс. банкоматов по всей России, пишет газета «Известия».