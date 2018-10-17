Жертвами урагана "Майкл" в США стали не менее 29 человек
Обрушившийся на Соединенные Штаты ураган "Майкл" унес жизни по меньшей мере 29 человек.
Власти страны ожидают, что данная цифра продолжит расти, несмотря на рассеивание мощного циклона. Это связано с тем, что сейчас более тысячи людей числятся пропавшими без вести. Вероятно, некоторые из них все же погибли.
Что касается уже зарегистрированных смертей от последствий урагана, то больше всего их произошло в штате Флорида, где погибли 20 человек. Еще пятеро скончались в Вирджинии, три - в Северной Каролине и один - в Джорджии, передает агентство Reuters.
Напомним, что ураган "Майкл" достиг южного побережья США в прошлую среду. С самого начала ему была присвоена четвертая категория из пяти возможных по шкале Саффира - Симпсона, а уже 11 октября циклон ослаб до первой категории.
Сайт kp.ru писал о том, что, по предварительной оценке, ущерб от стихийного бедствия составил порядка 16 миллиардов долларов. Также были повреждены оставленные на военной базе во Флориде дорогостоящие истребители F-22.