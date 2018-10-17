Жертвами урагана "Майкл" в США стали не менее 29 человек

17 Окт. 09:58 2018-10-17T09:58:35+03:00

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Обрушившийся на Соединенные Штаты ураган "Майкл" унес жизни по меньшей мере 29 человек.

Власти страны ожидают, что данная цифра продолжит расти, несмотря на рассеивание мощного циклона. Это связано с тем, что сейчас более тысячи людей числятся пропавшими без вести. Вероятно, некоторые из них все же погибли.

Что касается уже зарегистрированных смертей от последствий урагана, то больше всего их произошло в штате Флорида, где погибли 20 человек. Еще пятеро скончались в Вирджинии, три - в Северной Каролине и один - в Джорджии, передает агентство Reuters.

Напомним, что ураган "Майкл" достиг южного побережья США в прошлую среду. С самого начала ему была присвоена четвертая категория из пяти возможных по шкале Саффира - Симпсона, а уже 11 октября циклон ослаб до первой категории.

Сайт kp.ru писал о том, что, по предварительной оценке, ущерб от стихийного бедствия составил порядка 16 миллиардов долларов. Также были повреждены оставленные на военной базе во Флориде дорогостоящие истребители F-22.