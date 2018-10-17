РЖД создала комиссию по расследованию сбоя на МЦК

17 Окт. 10:30 2018-10-17T10:39:48+03:00

Сейчас движение поездов по часовой стрелке восстановлено. Сломавшаяся «Ласточка» отбуксирована на ремонт

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Сбой, который произошел утром 17 октября на МЦК привел к задержке движения составов. По часовой стрелке поезда не ходили практически вовсе, а против часовой – с задержкой.

Причиной стала поломка одной из «Ласточек» на станции. Пока неисправный состав пытались отбуксировать на стоянку, пассажиры были вынуждены ожидать резервных поездов.

- Причина сбоя в работе – это техническая неисправность электропоезда, - подтвердил представитель Московской железной дороги Владимир Зайченко.

Чтобы разобраться в ситуации РЖД была создана специальная комиссия по расследованию происшествия. Эксперты разберутся, что именно поломалось и как не допустить таких ситуация в будущем.

-Сейчас железнодорожники возобновили движение поездов на Московском центральном кольце по часовой стрелке. На линии курсируют дополнительные составы, которые позволят сократить интервалы между поездами, сообщает телеканал «360».

Авария произошла в период с 7:20 до 7:50 на перегоне Пресня–Канатчиково. Движение было прервано из-за неисправности сцепки вагонов поезда "Ласточка".