РЖД создала комиссию по расследованию сбоя на МЦК
Сбой, который произошел утром 17 октября на МЦК привел к задержке движения составов. По часовой стрелке поезда не ходили практически вовсе, а против часовой – с задержкой.
Причиной стала поломка одной из «Ласточек» на станции. Пока неисправный состав пытались отбуксировать на стоянку, пассажиры были вынуждены ожидать резервных поездов.
- Причина сбоя в работе – это техническая неисправность электропоезда, - подтвердил представитель Московской железной дороги Владимир Зайченко.
Чтобы разобраться в ситуации РЖД была создана специальная комиссия по расследованию происшествия. Эксперты разберутся, что именно поломалось и как не допустить таких ситуация в будущем.
-Сейчас железнодорожники возобновили движение поездов на Московском центральном кольце по часовой стрелке. На линии курсируют дополнительные составы, которые позволят сократить интервалы между поездами, сообщает телеканал «360».
Авария произошла в период с 7:20 до 7:50 на перегоне Пресня–Канатчиково. Движение было прервано из-за неисправности сцепки вагонов поезда "Ласточка".