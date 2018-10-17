Температура в Москве может побить рекорд вековой давности

17 Окт. 10:49 2018-10-17T10:50:17+03:00

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Синоптик центра погоды Фобос Елена Волосюк в интервью радио "Комсомольская правда" сообщила, что в Москве ожидается рекордно высокая температура. Метеоролог отметила, что в столице зафиксирована аномально теплая погода.

Волосюк сообщила, что температура в городе продолжает оставаться высокой благодаря антициклону. Он обеспечивает сухую и малооблачную погоду.

В среду, 17 октября в Москве ожидается до +15-17 градусов тепла, в столичном регионе столбик термометра может достигнуть +14-19 градусов.

Синоптик отметила, что в последний раз рекордно высокая температура в городе была зафиксирована 17 октября 1889 года, тогда она составила +17,4 градуса.

Сегодняшняя погода также может побить рекорд. Об этом специалисты узнают лишь поздно вечером.

Кроме того, специалист "Фобоса" также отметила, что и в Центральной России температура продолжает держаться высокой отметки. Она отметила, что с севера надвигается похолодание, но происходит это очень медленно, со скоростью не более 10-15 км в час. По этой причине в Москве понижение температуры можно ожидать лишь к выходным.

"До конца рабочей недели практически вся Русская равнина останется во власти аномального тепла", - сообщила метеоролог.

Волосюк также отметила, что похолодание пока было отмечено лишь на территории Мурманской области и Карелии.

Ранее kp.ru сообщал, что погода в Москве может обновить рекорд 50-летней давности.