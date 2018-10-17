Сбербанк запустил программу перевода бонусов "Спасибо" в рубли

17 Окт. 11:50 2018-10-17T11:50:42+03:00

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Бонусы "Спасибо" от Сбербанка теперь можно будет конвертировать в настоящие рубли. Об этом сообщили в пресс-службе Центра программ лояльности оператора.

По условиям процедуры обмена, за один бонус клиенты банка будут получать 50 копеек. При этом за месяц можно перевести в деньги не более 10 тысяч "Спасибо". Правда воспользоваться этим нововведением смогут лишь самые активные держатели платежных карт.

До конца октября пользователь должен достигнуть уровня "Больше, чем спасибо", который является последним из четырех возможных, лишь тогда появится возможность обменять бонусы на рубли. Провести процедуру можно будет через приложение или сайт. Перевод займет не более семи рабочих дней.

Напомним, что до настоящего момент бонусы "Спасибо" можно было тратить лишь на покупку товаров у партнеров Сбербанка или оплату услуг самого кредитного учреждения. Также наиболее активные пользователи получали дополнительные бонусы в отдельных категориях покупок.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Сбербанке прокомментировал возможность конвертации валютных депозитов в рубли в случае ужесточения антироссийских санкций.