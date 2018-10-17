2018-10-17T12:05:20+03:00
В мире

Трамп готовится конкурировать с Россией на рынке энергетики

Американский лидер заявил, что никто не был «жёстче» по отношению к Кремлю, чем он
Сакина НУРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments8
Трамп готовится конкурировать с Россией на рынке энергетики.Трамп готовится конкурировать с Россией на рынке энергетики.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен конкурировать с Россией на энергетическом рынке.

Американский лидер считает, что США может развиваться в энергетической сфере.

«Посмотрите на мою политику в сфере энергетики… Я делаю нашу страну открытой для природного газа, нефти. Для России это конкуренция», — отметил американский лидер в интервью Fox Business.

Трамп также заявил, что до него ни один лидер не поднимал вопрос о том, что Германия платит России «миллиарды долларов» за газ.

Кроме того, президент США напомнил, что никто не был «жёстче» по отношению к Кремлю, чем он.

Ранее, в сентябре текущего года Дональд Трамп призвал страны ОПЕК снизить цены на нефть.

«Мы защищаем страны Ближнего Востока, они не были бы в безопасности долго без нас, и все же они продолжают настаивать на все более и более высоких ценах на нефть. Монополия ОПЕК должна снизить цены сейчас!», - написал Трамп в своем аккаунте Twitter.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Автора "Чебурашки" и "Ежика в тумане" могли обокрасть
Курс доллара опустился ниже 65 рублей
Глава Китая посетит Россию с госвизитом в 2019 году
МИД РФ заявил о влиянии США на процесс голосования в парламенте Македонии
Саудовскую Аравию подозревают в попытке создания двойника убитого журналиста
В России упростили процедуру возврата водительских прав «пьяным» водителям
Экс-премьер Украины прокомментировал введение Москвой санкций против Киева
Украина внесла Ярмольника и Алфёрову в список угроз нацбезопасности
Лавров сообщил о готовности России к диалогу с США по продлению Договора о СНВ
МЧС упразднит региональные центры до конца 2018 года
Джонсон сравнил убийство саудовского журналиста с делом Скрипалей
Александр Иоффе о предложении забирать доходы неплатящих налоги самозанятых россиян: "Мы получим минус"
Перенос серверов для бронирования билетов в Россию скажется на стоимости авиаперелетов
Болтон и Патрушев обсудили соглашения о вооружении и борьбу с терроризмом
Выход США из договора об РСМД дестабилизирует ситуацию в мире
У норвежского сотрудника ООН нашли крупные запасы допинга
В Канаде раскупили всю марихуану спустя пять дней после ее легализации
В Госдуме предложили ограничить иностранную долю в новостных агрегаторах
Президент Владимир Путин посетит форум организации «Опора России»
Российская спортсменка претендует на титул лучшего легкоатлета мира
Госдума предложила забирать у самозанятых граждан, уклоняющихся от налогов, весь их доход
Представитель Газманова опроверг обвинения в плагиате
Матвиенко назвала провокацией задержание сотрудника Совфеда в Норвегии
Депутаты Верховной Рады предложили переименовать Крым
США сократят финансирование Гондураса, Гватемалы и Сальвадора из-за мигрантов
Суд Греции перенес рассмотрение апелляции на выдачу Винника Франции