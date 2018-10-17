Трамп готовится конкурировать с Россией на рынке энергетики

17 Окт. 12:04 2018-10-17T12:05:20+03:00

Американский лидер заявил, что никто не был «жёстче» по отношению к Кремлю, чем он

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Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен конкурировать с Россией на энергетическом рынке.

Американский лидер считает, что США может развиваться в энергетической сфере.

«Посмотрите на мою политику в сфере энергетики… Я делаю нашу страну открытой для природного газа, нефти. Для России это конкуренция», — отметил американский лидер в интервью Fox Business.

Трамп также заявил, что до него ни один лидер не поднимал вопрос о том, что Германия платит России «миллиарды долларов» за газ.

Кроме того, президент США напомнил, что никто не был «жёстче» по отношению к Кремлю, чем он.

Ранее, в сентябре текущего года Дональд Трамп призвал страны ОПЕК снизить цены на нефть.

«Мы защищаем страны Ближнего Востока, они не были бы в безопасности долго без нас, и все же они продолжают настаивать на все более и более высоких ценах на нефть. Монополия ОПЕК должна снизить цены сейчас!», - написал Трамп в своем аккаунте Twitter.