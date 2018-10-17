2018-10-17T12:29:35+03:00
Политика

Завод в Китае отказался ремонтировать российское судно из-за санкций

По той же причине все иностранные страховые фирмы расторгли договоры с компанией "Гудзон"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Судоремонтный завод в Шанхае отказался исполнять обязательства по контракту на ремонт российского суднаСудоремонтный завод в Шанхае отказался исполнять обязательства по контракту на ремонт российского суднаФото: REUTERS
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Судоремонтный завод в Шанхае отказался продолжать починку российского судна "Нептун" компании "Гудзон" из-за того, что эта фирма находится в санкционном списке Минфина США по КНДР. При этом ранее между сторонами был заключен контракт, в котором прописаны соответствующие обязательства. Об этом сообщил директор "Гудзона" Геннадий Кононенко.

По его словам, о проблеме стало известно на прошлой неделе. Директору сообщили, что китайский завод отказывается завершать ремонт и требует оплату по контракту.

"Я тогда не поверил, но приехав на место сегодня, я могу уже подтвердить, что все именно так и происходит. Ремонт "Нептуна" уже не ведется, завод хочет выставить судно в море", - заявил Кононенко.

Однако это не единственная проблема, которая обрушилась на "Гудзон". К настоящему моменту все иностранные и часть российских страховых компаний расторгли существующие или отказались заключать новые договоры по обслуживанию судов этой фирмы, а без таких сертификатов кораблям нельзя участвовать в перевозках и даже выходить из портов.

Между тем, уже сейчас "Нептуну" нужно срочно выходить во Владивосток для выполнения государственного заказа по доставке плавучих объектов Военно-морского флота РФ на Камчатку. По данным ТАСС, компания уже обратилась за помощью в российское посольство в Китае.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее к санкциям против нашей страны присоединились также отдельные банки КНР.

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