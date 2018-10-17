2018-10-17T12:49:03+03:00
Происшествия

Опубликовано видео с места жестокой резни в Москве

В среду утром в полицию позвонил 22-летний парень, который признался в том, что убил всю свою семью [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Парень напал на своих родственников с ножомПарень напал на своих родственников с ножомФото: Кирилл ЧАЩИН
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Следственный комитет России опубликовал видео с места тройного убийства в центре Москвы, о котором стало известно в эту среду, 17 октября.

Напомним, как писал сайт kp.ru ранее, утром в полицию позвонил 22-летний парень и сообщил, что вырезал всю свою семью. Прибывшие в квартиру по улице Летчика Бабушкина правоохранители действительно обнаружили три тела и самого молодого человека.

Москвич рассказал, что убитые являются его мамой, папой и бабушкой. По словам парня, в последнее время отношения в семье не ладились - родственников не устраивало, что тот сидит дома и совсем не работает. Очередная ссора разгорелась минувшим вечером, и мужчина схватился за кухонным нож.

По словам правоохранителей, на телах погибших были обнаружены десятки ранений. Вероятнее всего, мужчина напал на своих родственников ночью, когда те спали. На кадрах с места происшествия видно, как следователь осматривает орудия убийства, а также тело одной из жертв.

Первоначальный осмотр вероятного преступника не выявил запаха алкоголя. Задержанный вел себя довольно спокойно, однако, по словам соседей, иногда его поведение становилось не совсем адекватным. Теперь этим займутся специалисты. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".

22-летний москвич ночью вырезал всю свою семью.

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