2018-10-17T14:07:48+03:00
Общество

Форум «Futuremed 2018» посвящен персонифицированной медицине

Научно-практическая конференция пройдет 18 октября
Павел ЧЕРНЫШОВ
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В четверг, 18 октября, в Санкт-Петербурге пройдет научно-практическая конференция «Futuremed 2018», посвященная будущему персонифицированной медицины. Напомним, задачу развития отрасли сформулировал председатель Правительства России Дмитрием Медведевым в статье «Россия-2024: Стратегия социально-экономического развития», опубликованной сегодня в журнале «Вопросы экономики».

«Утвержденная концепция предиктивной, превентивной и персонализированной медицины устанавливает перспективные направления реформирования модели оказания медицинской помощи с учетом индивидуальных особенностей пациента. Особо подчеркну важность персонализации работы здравоохранения — профилактики и лечения заболеваний, а также разработки персонализированных препаратов для лечения», - отметил Дмитрий Медведев.

Участники конференции «Futuremed 2018» обсудят проблемы медицинского бизнеса в эпоху персонализированной медицины. Также экспертам предстоит определить роль медицинских СМИ в возникающей парадигме и поделиться новыми разработками.

На форуме выступят посол Singularity University в России Евгений Кузнецов, региональный ди ректор по Европе ADD Abbott Laboratories Варлас Костас, основатель и генеральный ди ректор ИНВИТРО Александр Островский, Руководитель Philips Research в России и СНГ Ирина Федулова, профессор Школы Системной Биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова и другие известные эксперты.

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