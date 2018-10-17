2018-10-17T14:52:36+03:00
Общество

Пропавший в Стамбуле саудовский журналист мог быть обезглавлен

Также утверждается, что Джамаль Хашкаджи был подвергнут пыткам
Александр ДЖУМАЕВ
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Джамаль ХашкаджиДжамаль ХашкаджиФото: REUTERS
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Саудовский журналист Джамаль Хашкаджи, без вести пропавший в Стамбуле, мог быть подвергнут пыткам и обезглавлен. Об этом свидетельствуют аудиозаписи, попавшие в руки турецким журналистам.

Как сообщает турецкая газета Yeni Safak, Хашкаджи «подвергся жестоким пыткам». Ему отрезали пальцы рук, после чего обезглавили. Издание также отмечает, что на одной из записей, попавших в распоряжение СМИ, консул Саудовской Аравии Мухаммед Ибрагим аль-Утейби обращается к неизвестному с просьбой «не навлекать на него беду» и убить Хашкаджи вне здания консульства.

Турецкие власти пока воздерживаются от комментариев по поводу этой версии случившегося. Тем не менее, полиция Турции рассматривает убийство в качестве одной из основных версий.

Сайт kp.ru ранее писал об исчезновении саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Он занимался освещением событий, происходивших в Саудовской Аравии, для издания Washington Post. В 2017 году Хашкаджи покинул Саудовскую Аравию и переехал в США

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