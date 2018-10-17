Собянин: Москва готова оказать помощь и принять пострадавших из Керчи

17 Окт. 14:55 2018-10-17T14:55:19+03:00

Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем твиттере

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Москва готова оказать помощь и принять пострадавших из Керчи. Такое сообщение появилось 17 октября на странице в твиттере мэра Москвы Сергея Собянина.

- Мои соболезнования всем, кто пострадал в Керчи, родным погибших. Москва готова оказать помощь и принять пострадавших, - сообщил Сергей Собянин.

Напомним, в среду, 17 октября, в Керченском политехническом колледже прогремел взрыв. По предварительным данным, в результате происшествия погибли 10 человек и 50 пострадали. Сейчас на месте работают медики, спасатели МЧС и следователи. Сообщалось, что человек лет 20-25 открыл стрельбу, также произошел взрыв неизвестного вещества. Рассматриваются все версии ЧП, Росгвардия назвала произошедшее в Керчи терактом.