2018-10-17T21:22:15+03:00
Происшествия

Траур в Керчи по жертвам теракта продлится три дня

Глава республики Сергей Аксенов объявил траур в Керчи по жертвам теракта
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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СК возбудил уголовное дело по факту взрыва в колледже в КерчиСК возбудил уголовное дело по факту взрыва в колледже в КерчиФото: предоставлено очевидцем
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов объявил трехдневный траур в Керчи по жертвам теракта. Он также принес свои соболезнования родным и близким погибших при взрыве в политехническом колледже, подчеркнув, что потрясен этой страшной трагедией.

"По предварительным данным, погибло 10 и пострадало 50 человек. В связи с трагедией в Крыму с завтрашнего дня будет объявлен трёхдневный траур", - написал глава региона у себя на странице в Facebook.

Аксенов добавил, что в настоящий момент принимаются все необходимые меры для оказания помощи пострадавшим. Сам он уже выехал к месту инцидента с целью выяснения обстоятельств случившегося и координации работы экстренных служб.

Аксенов прибыл на место происшествия в Керчи.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в среду, 17 октября, в Керченском политехническом колледже прогремел взрыв. Очевидцы также сообщают вооруженном мужчине, который устроил стрельбу в здании образовательного учреждения.

В Росгвардии уже назвали случившееся террористическим актом. По данным Национального антитеррористического комитета, в холле колледжа сработало неизвестное взрывное устройство. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Взрыв в Керчи: первые кадры с места трагедии.«Настоящий теракт...» Очевидцы рассказывают о взрыве в политехническом колледже в Керчи.

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