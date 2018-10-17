Траур в Керчи по жертвам теракта продлится три дня

17 Окт. 14:51 2018-10-17T21:22:15+03:00

СК возбудил уголовное дело по факту взрыва в колледже в Керчи Фото: предоставлено очевидцем

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Глава Республики Крым Сергей Аксенов объявил трехдневный траур в Керчи по жертвам теракта. Он также принес свои соболезнования родным и близким погибших при взрыве в политехническом колледже, подчеркнув, что потрясен этой страшной трагедией.

"По предварительным данным, погибло 10 и пострадало 50 человек. В связи с трагедией в Крыму с завтрашнего дня будет объявлен трёхдневный траур", - написал глава региона у себя на странице в Facebook.

Аксенов добавил, что в настоящий момент принимаются все необходимые меры для оказания помощи пострадавшим. Сам он уже выехал к месту инцидента с целью выяснения обстоятельств случившегося и координации работы экстренных служб.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/673799" frameborder="0"></iframe> Аксенов прибыл на место происшествия в Керчи.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в среду, 17 октября, в Керченском политехническом колледже прогремел взрыв. Очевидцы также сообщают вооруженном мужчине, который устроил стрельбу в здании образовательного учреждения.

В Росгвардии уже назвали случившееся террористическим актом. По данным Национального антитеррористического комитета, в холле колледжа сработало неизвестное взрывное устройство. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.