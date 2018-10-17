2018-10-17T15:17:56+03:00
Происшествия

Число жертв теракта в Керчи 17 октября возросло до 13 человек

Следственный комитет РФ опубликовал обновленную информацию по теракту в Керчи 17 октября 2018 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В среду в Керчи прогремел взрыв. Фото: KerchFMВ среду в Керчи прогремел взрыв. Фото: KerchFM
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Число жертв теракта в Керчи, который произошел 17 октября 2018 года, увеличилось до 13 человек. Такое заявление сделала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"На данный момент известно о 13 погибших и около 50 раненых, большая часть из них – подростки. Данные о пострадавших уточняются", — сообщила она.

Также стало известно, что взрыв прогремел именно в столовой политехнического колледжа. По предварительной информации, там сработало некое взрывное устройство, начиненное металлическими предметами.

Сейчас на месте происшествия работают взрывотехники. Следователи приступят к осмотру эпицентра взрыва сразу после того, как специалисты закончат все процедуры.

Сайт kp.ru сообщал о том, что 17 октября неизвестный устроил стрельбу в здании политехнического колледжа в Керчи, а после устроил взрыв. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело. Судя по оказавшейся в распоряжении "Комсомольской правды" фотографии, теракт устроил подросток.

Эвакуация раненых из колледжа в Керчи - 2 часть.

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