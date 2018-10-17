Число жертв теракта в Керчи 17 октября возросло до 13 человек
Число жертв теракта в Керчи, который произошел 17 октября 2018 года, увеличилось до 13 человек. Такое заявление сделала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
"На данный момент известно о 13 погибших и около 50 раненых, большая часть из них – подростки. Данные о пострадавших уточняются", — сообщила она.
Также стало известно, что взрыв прогремел именно в столовой политехнического колледжа. По предварительной информации, там сработало некое взрывное устройство, начиненное металлическими предметами.
Сейчас на месте происшествия работают взрывотехники. Следователи приступят к осмотру эпицентра взрыва сразу после того, как специалисты закончат все процедуры.
Сайт kp.ru сообщал о том, что 17 октября неизвестный устроил стрельбу в здании политехнического колледжа в Керчи, а после устроил взрыв. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело. Судя по оказавшейся в распоряжении "Комсомольской правды" фотографии, теракт устроил подросток.
Эвакуация раненых из колледжа в Керчи - 2 часть.
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