Число жертв теракта в Керчи 17 октября возросло до 13 человек

17 Окт. 15:17 2018-10-17T15:17:56+03:00

Следственный комитет РФ опубликовал обновленную информацию по теракту в Керчи 17 октября 2018 года

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Число жертв теракта в Керчи, который произошел 17 октября 2018 года, увеличилось до 13 человек. Такое заявление сделала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"На данный момент известно о 13 погибших и около 50 раненых, большая часть из них – подростки. Данные о пострадавших уточняются", — сообщила она.

Также стало известно, что взрыв прогремел именно в столовой политехнического колледжа. По предварительной информации, там сработало некое взрывное устройство, начиненное металлическими предметами.

Сейчас на месте происшествия работают взрывотехники. Следователи приступят к осмотру эпицентра взрыва сразу после того, как специалисты закончат все процедуры.

Сайт kp.ru сообщал о том, что 17 октября неизвестный устроил стрельбу в здании политехнического колледжа в Керчи, а после устроил взрыв. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело. Судя по оказавшейся в распоряжении "Комсомольской правды" фотографии, теракт устроил подросток.