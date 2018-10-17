2018-10-17T15:24:35+03:00
Общество

Тюменский госуниверситет впервые вошел в престижный рейтинг BRICS QS

В списке лучших университетов стран БРИКС стало на треть больше российских вузов
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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За право попасть в рейтинг лучших университетов стран БРИКС ежегодно соревнуются сотни вузов со всего мира и тем почетнее, что в этом году в престижном списке оказался региональный, российский вуз - Тюменский госуниверситет.

«Мы показали рост публикационной активности, привлекли в университет большое количество иностранных студентов и преподавателей. Чтобы продвигаться в международных рейтингах, ТюмГУ будет и дальше формировать актуальную повестку в развитии науки и технологий, в том числе в рамках межрегионального научно-образовательного центра», прокомментировал ректор Валерий Фальков.

Как составляется рейтинг BRICS QS? Он анализирует деятельность вуза по таким показателям, как академическая репутация, репутация среди работодателей, соотношение преподавательского состава к числу студентов, индекс цитируемости и доля научных статей на преподавателя, а также доля иностранных преподавателей, иностранных студентов и преподавателей с научной степенью.

Кроме того, у ТюмГУ накоплен хороший уровень взаимодействия со странами БРИКС. У вуза крепкие и налаженные связи с образовательными и научными организациями Бразилии, Индии, Южной Африки. ТюмГУ может гордиться и многолетние контакты с вузами Китая по перекрестному обучению студентов, с учеными Индии и Бразилии по совместным исследованиям в области агробиологии, акарологии. На базе ТюмГУ выходит уникальный юридический журнал, входящий в Scopus, который обеспечивает, в том числе, нормотворческую рамку взаимодействия между странами БРИКС ( Law BRICS JOURNAL).

Надо отметить, что рейтинг BRICS QS считается одним из самых престижных и авторитетных наряду с такими, как The Times и Шанхайский рейтинг. Примечательно, что в этом году в него вошло на треть больше российских вузов, чем в прошлом году: 101 против 68. Таким образом, университеты – участники проекта вносят значительный вклад в расширение представительства российских университетов в рейтинге QS BRICS: Всего в масштабном исследовании были проанализированы 400 российских университетов.

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