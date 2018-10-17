2018-10-17T15:22:15+03:00
Происшествия

Фото с места теракта в Керчи: зданию политехнического колледжа нанесен крупный ущерб

Сайт kp.ru публикует фотографии с места теракта в Керчи
Александр ДЖУМАЕВ
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Фото предоставлено очевидцем событийФото предоставлено очевидцем событий
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В среду, 17 октября 2018 года, в политехническом колледже Керчи произошел взрыв. Сайт kp.ru публикует фотографии, сделанные на месте событий.

Жертвами взрыва стали 18 человек, около 50 пострадавших госпитализированы. На месте работают сотрудники экстренных служб и силовых ведомств. По факту случившегося Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ «Террористический акт».

Фото предоставлено очевидцем событий

Фото предоставлено очевидцем событий

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам жертв теракта. Глава Крыма Сергей Аксенов объявил о введении в регионе трехдневного траура.

Сайт kp.ru следит за развитием событий.

Взрыв в Керчи: первые кадры с места трагедии.«Настоящий теракт... как в Беслане!» Очевидцы рассказывают о взрыве в политехническом колледже в Керчи.

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