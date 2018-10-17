Взрыв в колледже в Керчи: СК переквалифицировал уголовное дело на статью об убийстве
По факту взрыва в колледже в Керчи уголовное дело переквалифицировано на статью об убийстве. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в среду, 17 октября, в политехническом колледже в Керчи произошел взрыв самодельной бомбы, начиненной металлическими предметами, после чего была открыта стрельба. Позже стало известно, что подозреваемый, студент 4-го курса колледжа, покончил с собой.
Около больницы.
«Исходя из картины преступления, следствие предварительно полагает, что этот молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство», - сообщила Петренко.
Она отметила, что в связи с этим уголовное дело, возбужденное по статье "Террористический акт" было переквалифицировано на "Убийство двух и более лиц общеопасным способом".
По последним данным, число погибших выросло до 18 человек, еще около 50 человек пострадали.
Взрыв в Керчи: комментрий директора.Как стало известно сайту KERCH.COM.RU, взрыв произошел на первом этаже, на втором этаже была стрельба. Вследствие трагедии погибло более десяти человек и более тридцати пострадали. На месте задействованы все медики, МЧС и полиция. Карет скорой помощи не хватает людей вывозят на частном транспорте. По предварительным данным, которые сообщили корреспонденту сайта случившееся является терактом. Источник: http://kerch.com.ru/articleview.aspx?id=77356 KERCH.COM.RU