Взрыв в колледже в Керчи: СК переквалифицировал уголовное дело на статью об убийстве

17 Окт. 15:45 2018-10-17T16:13:50+03:00

По данным ведомства, находившиеся в колледже в Керчи погибли от огнестрельных ранений

Изменить размер текста: A A

По факту взрыва в колледже в Керчи уголовное дело переквалифицировано на статью об убийстве. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в среду, 17 октября, в политехническом колледже в Керчи произошел взрыв самодельной бомбы, начиненной металлическими предметами, после чего была открыта стрельба. Позже стало известно, что подозреваемый, студент 4-го курса колледжа, покончил с собой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/673739" frameborder="0"></iframe> Около больницы.

«Исходя из картины преступления, следствие предварительно полагает, что этот молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство», - сообщила Петренко.

Она отметила, что в связи с этим уголовное дело, возбужденное по статье "Террористический акт" было переквалифицировано на "Убийство двух и более лиц общеопасным способом".

По последним данным, число погибших выросло до 18 человек, еще около 50 человек пострадали.