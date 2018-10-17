2018-10-17T16:09:20+03:00
Общество

Авиакомпании обяжут компенсировать невозвратные билеты

Но только в том случае, если человек не попадает на самолет из-за болезни близких родственников
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
Комментарии: comments3
В Госдуме разрешат возвращать невозвратные билетыВ Госдуме разрешат возвращать невозвратные билетыФото: Алина НИЗАМОВА
Изменить размер текста:

В Воздушный кодекс России могут быть внесены изменения. Авиаперевозчиков обяжут компенсировать людям невозвратные билеты, если пассажир не попал на рейс из-за болезни близкого родственника.

В качестве основного аргумента в Госдуме отметили, что никто не застрахован от ситуации, когда запланированный заранее перелет срывается из-за болезни. Человек вынужден отказаться от своих планов и ухаживать за родственником, это уважительная причина неявки на рейс. Претендовать на возврат средств смогут люди, подтвердившие заболевание медицинским документов, причем не важно, собирались ли они лететь вместе или нет.

-Также эта норма будет действовать в случае смерти кого-то из родных. Это поможет людям в непростой жизненной ситуации, которую никто из нас не может предугадать, вернуть потраченные на билет деньги, - цитирует ФАН слова председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Авторы законопроекта посчитали, что в год сдается не так много авиабилетов, на по существующим нормам случаи компенсации невозвратных билетов составляют 3%.

После принятия нововедений добавится максимум 1% - это будут люди, планы которых поменяли непредвиденные ситуации.

Пока авиаперевозчики выступают против данный изменений, отмечая, что это скажется на экономике полетов, а значит на цене услуг для населения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Twitter заблокировал страницу главы Tesla Илона Маска
МИД КНР: Пекин не потерпит шантажа в вопросе присоединения к ДРСМД
В США школьник ранил ножом учителя во время урока
Госдума отменила уголовное наказание за неуплату налогов с прибыли контролируемой иностранной компании
Шутки в сторону: Американское издание оценило возможности ЗРК С-400
На полях четырехстороннего саммита по Сирии состоится встреча Путина и Эрдогана
Тело журналиста Хашукджи нашли в резиденции генконсула Саудовской Аравии в Турции
Тело журналиста Хашукджи нашли в резиденции генконсула Саудовской Аравии в Турции
Шойгу выразил надежду, что визит Болтона в Москву стабилизирует отношения России и США
В Японии надеются, что США передумают выходить из Договора о РСМД
Ховринскую больницу начнут сносить в ноябре
Выходные в ноябре 2018: Роструд напомнил, как отдыхают россияне
В РПЦ не видят оснований для подчинения Константинополю
Путин поздравил балерину Ульяну Лопаткину с юбилеем