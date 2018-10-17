Авиакомпании обяжут компенсировать невозвратные билеты
В Воздушный кодекс России могут быть внесены изменения. Авиаперевозчиков обяжут компенсировать людям невозвратные билеты, если пассажир не попал на рейс из-за болезни близкого родственника.
В качестве основного аргумента в Госдуме отметили, что никто не застрахован от ситуации, когда запланированный заранее перелет срывается из-за болезни. Человек вынужден отказаться от своих планов и ухаживать за родственником, это уважительная причина неявки на рейс. Претендовать на возврат средств смогут люди, подтвердившие заболевание медицинским документов, причем не важно, собирались ли они лететь вместе или нет.
-Также эта норма будет действовать в случае смерти кого-то из родных. Это поможет людям в непростой жизненной ситуации, которую никто из нас не может предугадать, вернуть потраченные на билет деньги, - цитирует ФАН слова председателя Госдумы Вячеслава Володина.
Авторы законопроекта посчитали, что в год сдается не так много авиабилетов, на по существующим нормам случаи компенсации невозвратных билетов составляют 3%.
После принятия нововедений добавится максимум 1% - это будут люди, планы которых поменяли непредвиденные ситуации.
Пока авиаперевозчики выступают против данный изменений, отмечая, что это скажется на экономике полетов, а значит на цене услуг для населения.