Госдума рассмотрит заявление об обострении ситуации на Украине

17 Окт. 16:45 2018-10-17T16:45:29+03:00

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На пленарном заседании нижней палаты российского парламента планируется рассмотреть проект заявления «Об обострении ситуации на Украине». Об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников.

«Все необходимые процедуры документ прошел и завтра выносится на пленарное заседание», – цитирует ТАСС заявление Мельникова.

Ранее документ было одобрен комитетом Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Как заявил в интервью ТАСС председатель данного комитета Леонид Калашников, документ посвящен текущей ситуации, сложившейся на территории Украины, а также отношению Киева к русскоязычному населению страны. В тексте заявления сказано, что «Украина превращается в террористическое государство, подвергла нападкам и шабашу УПЦ, занимается политическими убийствами и дискриминацией русскоязычных граждан».