Порошенко зарегистрировал законопроект о передаче Андреевской церкви Константинополю

17 Окт. 16:58 2018-10-17T16:58:36+03:00

Памятник архитектуры будет передан Вселенскому патриархату в безвозмездное пользование

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Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект о передаче Андреевской церкви Константинопольскому патриарху. Об этом сообщается на сайте украинского парламента.

В документе говорится о передаче памятника архитектуры национального значения Андреевской церкви Национального заповедника "София Киевская" в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому патриархату для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий.

Отмечается, что использование Андреевской церкви Константинопольским патриархатом будет реализовываться при соблюдении законодательства Украины об охране культурного наследия.

Ранее kp.ru писал, что президент Украины Петр Порошенко намерен передать Андреевскую церковь в пользование Константинополя. Таким образом украинский президент намеревался продемонстрировать поддержку решению Вселенского патриархата о предоставлении Украине автокефалии.