Порошенко зарегистрировал законопроект о передаче Андреевской церкви Константинополю
Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект о передаче Андреевской церкви Константинопольскому патриарху. Об этом сообщается на сайте украинского парламента.
В документе говорится о передаче памятника архитектуры национального значения Андреевской церкви Национального заповедника "София Киевская" в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому патриархату для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий.
Отмечается, что использование Андреевской церкви Константинопольским патриархатом будет реализовываться при соблюдении законодательства Украины об охране культурного наследия.
Ранее kp.ru писал, что президент Украины Петр Порошенко намерен передать Андреевскую церковь в пользование Константинополя. Таким образом украинский президент намеревался продемонстрировать поддержку решению Вселенского патриархата о предоставлении Украине автокефалии.