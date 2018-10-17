Почти миллион соотечественников переехали в Россию из других стран

17 Окт. 16:59 2018-10-17T16:59:33+03:00

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Более 800 тысяч человек воспользовались программой по переселению соотечественников в Россию из других стран. Люди, которые имеют русские корни решили воспользоваться своим правом и вернуться в страну, тем более процедура для них упрощена.

Госпрограмма начала работать в 2007 году, переселенцы могли выбрать из 12 регионов, которые участвовали в проекте. Сейчас география расширилась и соотечественников принимают более 60 субъектов РФ.

- Люди узнают о программе, их поддерживают, в какой-то мере идет на пользу проводимая рядом государств антироссийская политика, — пояснил газете «Известия» замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

В основном переселяются люди из Средней Азии, но есть и те, кто решил вернуться из Латинской Америки и Прибалтики.

После распада СССР в 1991 году за границей России оказались 25 миллионов человек.

Сайт kp.ru писал, что 40% переселенцев – с высшим образованием, столько же – со специальным и профессииональным. С бывшего постсоветского пространства в Россию вернулись 500 ученых.