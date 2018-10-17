Самолет с первой леди США на борту совершил вынужденную посадку

17 Окт. 17:13 2018-10-17T17:13:30+03:00

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Самолет, на котором летела первая леди США Меланья Трамп, совершил вынужденную посадку на авиабазе ВВС США Эндрюс. Конечным пунктом маршрута был город Филадельфия (штат Пенсильвания), где первая леди должна была принять участие во встрече с группой детей.

Как сообщает телекомпания CNN, спустя 10 минут после взлета в салоне воздушного судна появились следы дыма и отчетливый запах гари. Экипаж самолета раздал пассажирам, находившимся на борту, мокрые полотенца, порекомендовав использовать их в качестве масок в случае усиления запаха гари. После появления дыма на борту самолета пилоты вернулись на авиабазу Эндрюс и успешно посадили воздушное судно.

Отмечается, что причиной инцидента могла стать техническая неисправность. Этой же версии придерживается официальный представитель Белого дома Стефани Гришэм. «Все обстоит замечательно, все в безопасности», – цитирует CNN Гришэм.

Сама Меланья Трамп в ходе инцидента не пострадала.