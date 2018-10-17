Москвичи несут цветы и свечи к мемориалу города-героя Керчи в Александровском саду

СЕГОДНЯ 17:16 2018-10-17T17:39:56+03:00

Жители столицы соболезнуют семьям погибших во время теракта в техникуме [видеотрансляция]

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У стен московского кремля в Александровском саду возник народный стихийный мемориал, посвященный жертвам взрыва в Керчи.

Напомним, сегодня утром в здании политехнического колледжа крымского города сработало взрывное устройство. По последним данным, погибли 18 человек, около полусотни ранены. В следствии сообщают, что самодельную «бомбу» в колледж принес один из учащихся. После взрыва юноша открыл стрельбу из огнестрельного оружия, а затем покончил с собой. Возбуждено уголовное дело по статье «Массовое убийство».

Москвичи несут цветы к мемориалу в Александровском саду .Жители Москвы несут цветы к стеле города-героя Керчь в Александровском саду в память о жертвах взрыва в Керченском политехническом колледже

Москвичи несут цветы и свечи к мемориалу города-героя Керчи в Александровском садуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тем временем москвичи несут в Александровский сад цветы и поминальные свечи - здесь на Аллее городов-героев и городов воинской славы находится постамент, посвященный Керчи. Горожане оставляют на темном мраморе букеты красных гвоздик, зажигают свечи в память о погибших.