Число погибших при стрельбе в колледже в Керчи увеличилось до 19 человек

17 Окт. 17:24 2018-10-17T17:42:23+03:00

В результате взрыва и стрельбы в керченском колледже погибли 19 человек, сообщили в Центре медицины катастроф Крыма [видео]

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Число погибших в результате взрыва и стрельбы в политехническом колледже в Керчи увеличилось до 19 человек.

"По состоянию на 17.00 мск, погибли 19 человек, еще несколько десятков находятся в больницах", — сообщил представитель экстренных служб Крыма.

В Центре медицины катастроф региона подтвердили эти сведения. По словам представителя ведомства, 19-й погибший был студентом колледжа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/673768" frameborder="0"></iframe> Момент взрыва в колледже.

Напомним, ранее в среду, 17 октября, в керченском колледже произошел взрыв - сработало неустановленное взрывное устройство, а также была открыта стрельба. Сообщалось о 17 или 18 погибших, а также о 50 пострадавших. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "теракт", а затем переквалифицировал его на статью об убийстве.

Официальный представитель ведомства Светлана Петренко сообщила, что подозреваемым в причастности к происшествию является студент 4 курса колледжа Владислав Росляков 2000 года рождения. Его тело с огнестрельным ранением было найдено в одном из помещений учебного заведения.