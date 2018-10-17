2018-10-17T18:31:51+03:00
Происшествия

Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту массового убийства в Керчи

Дело возбуждено по статье «Массовое убийство» [видео]
Александр ДЖУМАЕВ
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Жертвами произошедшего стали 19 человек. Фото: kerch.fmЖертвами произошедшего стали 19 человек. Фото: kerch.fm
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Прокуратура Автономной Республики Крым, расположенная в Киеве, возбудила уголовное дело по факту произошедшего в политехническом колледже Керчи массового убийства.

Как сообщает пресс-служба ведомства, дело возбуждено по части 3 статьи 258 Уголовного Кодекса Украины «Террористический акт, приведший к гибели людей». Высокопоставленный сотрудник крымской прокуратуры Украины Роман Мурачов подчеркнул в ходе брифинга, проходившего в среду, что «в сложившейся ситуации» прокуратура получает информацию о случившемся из СМИ и Интернета. Мурачов подчеркнул, что Служба безопасности Украины (СБУ) также примет участие в расследовании случившегося.

Момент взрыва в колледже.

Массовое убийство в керченском политехническом колледже произошел днем в среду, 17 октября. По состоянию на 17:30 17 октября жертвами случившегося стали 19 человек, около 50 человек получили ранения. Сайт kp.ru следит за развитием событий.

Как ранее писал сайт kp.ru, полуостров вернулся в состав нашей страны в марте 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство местных жителей проголосовали за то, чтобы Крым и Севастополь снова стали частью Российской Федерации. Однако власти Незалежной до сих пор считают его украинским, а из Киева постоянно звучат планы по «возвращению» Крыма и заверения, что это случится уже совсем скоро.

Однако президент России неоднократно говорил, что ни о каком «возврате» полуострова Украине и речи быть не может: «Народ Крыма принял решение, вопрос исторически закрыт».

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