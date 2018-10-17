МИД РФ: отношение к Марии Бутиной в американской тюрьме улучшилось
Представители российского посольства в Вашингтоне сообщили, что отношение к задержанной в США россиянке Марии Бутиной в американской тюрьме улучшилось. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, российские дипломаты в плановом порядке посетили Бутину 10 октября.
"После того, как благодаря нашим усилиям в конце сентября Марию Бутину перевели на общий режим содержания, отношение к россиянке со стороны администрации тюрьмы улучшилось", — сказала Захарова.
Она отметила, что с Бутиной теперь обращаются корректно и не унижают различными процедурами, разрешают чаще покидать пределы камеры и гулять.
Вместе с адвокатами россиянка готовится к очередному заседанию суда, которое должно состояться 13 ноября.
"Будем продолжать настаивать на абсолютной невиновности гражданки РФ", — добавила дипломат.
Она подчеркнула, что представители российского дипведомства посетят Бутину в тюрьме 17 октября.
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