МИД РФ: отношение к Марии Бутиной в американской тюрьме улучшилось

17 Окт. 17:54 2018-10-17T17:54:48+03:00

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, российские дипломаты в плановом порядке посетили россиянку в тюрьме 10 октября

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Представители российского посольства в Вашингтоне сообщили, что отношение к задержанной в США россиянке Марии Бутиной в американской тюрьме улучшилось. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, российские дипломаты в плановом порядке посетили Бутину 10 октября.

"После того, как благодаря нашим усилиям в конце сентября Марию Бутину перевели на общий режим содержания, отношение к россиянке со стороны администрации тюрьмы улучшилось", — сказала Захарова.

Она отметила, что с Бутиной теперь обращаются корректно и не унижают различными процедурами, разрешают чаще покидать пределы камеры и гулять.

Вместе с адвокатами россиянка готовится к очередному заседанию суда, которое должно состояться 13 ноября.

"Будем продолжать настаивать на абсолютной невиновности гражданки РФ", — добавила дипломат.

Она подчеркнула, что представители российского дипведомства посетят Бутину в тюрьме 17 октября.

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