2018-10-17T18:18:39+03:00
Политика

Россия опровергла обвинения в хакерской атаке на Islam Channel

По словам Захаровой, Британия продолжает политику "русофобии"
Сакина НУРИЕВА
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. ФОТО: Михаил Джапаридзе/ ТАССОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова. ФОТО: Михаил Джапаридзе/ ТАСС
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что Россия отвергает обвинения в осуществлении хакерской атаки на британский телеканал Islam Channel российскими спецслужбами.

По словам представителя российского МИД, данные обвинения возникли для поодержания русофобии после нагнетания "истерики" вокруг дела Скрипалей и историй по ливийскому сюжету.

"Российское посольство в Лондоне напрямую обсудило прозвучавшие обвинения с руководством канала и выяснилось, что взлом компьютеров там имел место в 2015 году и повлек за собой пропажу информации из архива Islam Channel", — сообщила Захарова.

Представитель МИД сообщила, что в течение 5 месяцев делом занимались британские спецслужбы. Они имели неограниченный и бесконтрольный доступ к серверам телеканала.

По результатам расследования, британская сторона выяснила, что Islam Channel подвергался нападению иностранного государства, какого именно, они не сообщили.

"Руководство телеканала узнало о российской версии лишь в начале октября лишь из средств массовой информации… Руководство канала было удивлено этими публикациями. Российскую позицию о непричастности государства к компьютерному взлому приняли с пониманием, заметив всю бессмысленность и абсурдность этих инсинуаций", — заявила Захарова.

Ранее kp.ru писал, что МИД Британии обвинил Главное управление Генштаба ВС РФ (бывшее ГРУ) в "неизбирательных" кибератаках по всему миру.

В октябре текущего года глава Минобороны Нидерландов объявила о "кибервойне с Россией".

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