Захарова: МИД ценит вклад де Мистуры на посту спецпосланника ООН

17 Окт. 18:57 2018-10-17T18:58:11+03:00

По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства, к спецпосланнику ООН по Сирии прислушивались конфликтующие стороны

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российское внешнеполитическое ведомство ценит вклад Стаффана де Мистуры на посту спецпосланника ООН по Сирии.

"Безусловно, мы ценим вклад его как профессионала, как специалиста, дипломата в сирийском урегулировании, в процесс переговоров", — сказала Захарова на брифинге в среду, 17 октября.

По ее словам, к Мистуре прислушивались "и конфликтующие стороны, и международные посредники".

"Что касается его дальнейшей деятельности и непосредственно вопросов функционирования на этом посту, я думаю, что это вопросы будущего, пока рано о них говорить", - подытожила дипломат.

Напомним, ранее спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура сообщил, что в конце ноября уйдет со своего поста. Он отметил, что покинет должность "в последнюю неделю ноября". Де Мистура пояснил, что решение было принято по причинам "личного характера". Стаффан де Мистура был спецпосланником ООН по Сирии с июля 2014 года.