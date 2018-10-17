В сентябре реальные доходы россиян снизились на 1,5% в годовом выражении

17 Окт. 19:18 2018-10-17T19:18:54+03:00

При этом денежные доходы населения России в сентябре выросли на 0,4% к августу

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В сентябре 2018 года реальные располагаемые доходы россиян не изменились по сравнению с августом этого года, но снизились на 1,5% к сентябрю 2017 года. Такие предварительные данные публикует Росстат.

Денежные доходы населения России в сентябре текущего года увеличились на 0,4% к августу 2018 года, а также выросли на 2,7% к сентябрю 2017 года. Этот показатель составил 31,982 тысячи рублей.

По итогам минувшего месяца среднемесячная начисленная номинальная заработная плата достигла 42,2 тысячи рублей, что на 10,8% больше, чем по итогам того же периода прошлого года, и на 2% больше августа этого года.

Реальными располагаемыми доходами называют доходы населения за вычетом обязательных платежей, пересчитанные с учетом инфляции.