На Останкинской телебашне выключат подсветку в знак траура по погибшим в колледже в Керчи

17 Окт. 20:11 2018-10-17T20:11:32+03:00

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В среду, 17 октября, выключат подсветку на Останкинской телевизионной башне в столицу в знак траура по жертвам взрыва и стрельбы в колледже в Керчи. Телебашня "погаснет" на сутки - до 20 часов четверга.

"Семнадцатого октября с 20:00 и до 20:00 восемнадцатого октября <...> Останкинская телебашня погасит огни в знак траура по погибшим в Керчи", - сообщил представитель пресс-службы государственного оператора ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть", передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, днем в среду студент 4-го курса Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу в учебном заведении. После этого он покончил с собой в библиотеке учебного заведения. По данным властей Крыма, молодой человек открыл стрельбу после взрыва в здании. В настоящее время известно, что жертвами нападения стали 19 человек, больше 50 человек получили ранения.