Матвиенко: прошу не делать поспешных выводов по трагедии в Керчи

17 Окт. 20:55 2018-10-17T20:56:17+03:00

Спикер Совета Федерации выразила соболезнования в связи с гибелью людей в колледже в Керчи

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила сохранять спокойствие и не делать поспешных выводов по происшествию в Керчи. Она также выразила уверенность, что виновные будут наказаны.

"Начато расследование преступления, его мотивов. Его результаты будут обнародованы. Виновные в трагедии понесут заслуженное наказание", - говорится в заявлении спикера.

Она также не призвала не паниковать, не делать поспешных выводов, не искать и не плодить врагов. По словам Матвиенко, "пострадавшим, их семьям оказывается необходимая помощь".

Она также обратила внимание, что среди жертв — молодые люди.

"Чудовищное злодеяние потрясает до глубины души. Выражаю свое искреннее соболезнование родителям, родным, близким погибших", - добавила спикер Совфеда, пожелав выздоровления пострадавшим.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в среду студент 4-го курса Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу, после чего покончил с собой. По последним данным, жертвами стали 19 человек, еще более 50 пострадали. Уголовное дело, возбужденное по статье "Теракт", было переквалифицировано на статью "Убийство".