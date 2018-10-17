2018-10-17T20:56:17+03:00
Происшествия

Матвиенко: прошу не делать поспешных выводов по трагедии в Керчи

Спикер Совета Федерации выразила соболезнования в связи с гибелью людей в колледже в Керчи
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments15
Спикер Совета Федерации Валентина МатвиенкоСпикер Совета Федерации Валентина МатвиенкоФото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила сохранять спокойствие и не делать поспешных выводов по происшествию в Керчи. Она также выразила уверенность, что виновные будут наказаны.

"Начато расследование преступления, его мотивов. Его результаты будут обнародованы. Виновные в трагедии понесут заслуженное наказание", - говорится в заявлении спикера.

Она также не призвала не паниковать, не делать поспешных выводов, не искать и не плодить врагов. По словам Матвиенко, "пострадавшим, их семьям оказывается необходимая помощь".

Она также обратила внимание, что среди жертв — молодые люди.

"Чудовищное злодеяние потрясает до глубины души. Выражаю свое искреннее соболезнование родителям, родным, близким погибших", - добавила спикер Совфеда, пожелав выздоровления пострадавшим.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в среду студент 4-го курса Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу, после чего покончил с собой. По последним данным, жертвами стали 19 человек, еще более 50 пострадали. Уголовное дело, возбужденное по статье "Теракт", было переквалифицировано на статью "Убийство".

Владислав Росляков. Что известно о керченском стрелке.Студент, расстрелявший 19 человек, три года ходил в колледж со штык-ножом. Все об этом знали.

Еще больше материалов по теме: «Взрыв в колледже в Керчи 17 октября 2018 года»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сербские политики заявили, что никогда не примут санкции против России
На встрече в Кремле Джон Болтон и Владимир Путин обсудят ситуацию в Сирии
Саперы обезвредили бомбу, найденную в почтовом ящике Сороса
Госдума одобрила проект о ежегодном повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума
В Совфеде предостерегли Польшу от антироссийских действий
Конкурс «Великие имена России»: Выбраны 400 вариантов имен для названий аэропортов РФ
Глава Дагестана: На уехавших воевать в Сирию боевиков списывались предназначенные инвалидам бюджетные средства
Песков заявил о зеркальных мерах в ответ на украинские санкции
В Госдуме предлагают ограничить оборот долларов в российском спорте
Эрдоган: Убийство саудовского журналиста Хашукджи было спланировано заранее
Ученые допустили существование жизни на Марсе
В России появится эффективное лекарство от ВИЧ-инфекций
Twitter заблокировал страницу главы Tesla Илона Маска
МИД КНР: Пекин не потерпит шантажа в вопросе присоединения к ДРСМД
В США школьник ранил ножом учителя во время урока
Госдума отменила уголовное наказание за неуплату налогов с прибыли контролируемой иностранной компании
Шутки в сторону: Американское издание оценило возможности ЗРК С-400
На полях четырехстороннего саммита по Сирии состоится встреча Путина и Эрдогана
Тело журналиста Хашукджи нашли в резиденции генконсула Саудовской Аравии в Турции
Тело журналиста Хашукджи нашли в резиденции генконсула Саудовской Аравии в Турции
Шойгу выразил надежду, что визит Болтона в Москву стабилизирует отношения России и США
В Японии надеются, что США передумают выходить из Договора о РСМД
Ховринскую больницу начнут сносить в ноябре
Выходные в ноябре 2018: Роструд напомнил, как отдыхают россияне
В РПЦ не видят оснований для подчинения Константинополю
Путин поздравил балерину Ульяну Лопаткину с юбилеем