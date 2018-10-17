2018-10-17T21:18:08+03:00
Экономика

Медведев о санкциях США против банков РФ: это объявление торговой войны

Премьер-министр России подчеркнул, что Москва в состоянии преодолеть такое давление
Екатерина БОЛГОВА
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Фото: Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАССПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Фото: Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал объявлением торговой войны санкции США против российских банков. При этом он подчеркнул, что Россия готова противостоять этому давлению. В интервью телеканалу Euronews глава правительства России заявил, что санкционная политика разрушает мировую экономику.

"У нас нет никаких сомнений, что наша экономика способна адаптироваться к любым формам давления. Вопрос только в том, зачем это надо. Вопрос именно в том, что это разрушает международный порядок", — сказал Медведев.

Он добавил, что санкционное давление не в состоянии повлиять на позицию Москвы.

"Мы же прекрасно понимаем: все, что связано с Россией, сейчас в Соединенных Штатах Америки преследует другую цель — это внутриполитические разборки <…> То же самое касается и европейских стран», - подчеркнул Медведев.

Полный текст интервью будет опубликован в четверг, 18 октября.

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