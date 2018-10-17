Помпео заявил, что Вашингтон вскоре примет решение о санкциях против Турции

17 Окт. 21:33 2018-10-17T21:33:09+03:00

По словам госсекретаря США, ограничительные были непосредственным образом связаны с ситуацией с пастором Брансоном

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Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что в ближайшее время Вашингтон решит, отменить ли санкции против Турции. Он напомнил, что ограничительные меры были введены из-за ситуации с американским пастором Эндрю Брансоном.

"Некоторые из введенных санкций были непосредственным образом связаны с пастором Брансоном, и теперь есть логика в том, чтобы их отменить. Однако никакого окончательного решения не принято", - сказал Помпео.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что США и Турция договорились о фактическом освобождении Брансона в обмен на отмену американских санкций.

Пастор был арестован в Турции в прошлом году по обвинению в связях с запрещенными в стране Рабочей партией Курдистана и "террористической организацией фетхуллахистов" - последователями проповедника Фетхуллаха Гюлена. Его в Турции считают организатором попытки госпереворота 2016 года.

Арест пастора спровоцировал напряженность в отношениях Анкары и Вашингтона. Несколько дней назад Брансон был освобожден из-под стражи и вылетел в США.