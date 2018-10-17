Помпео заявил, что Вашингтон вскоре примет решение о санкциях против Турции
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что в ближайшее время Вашингтон решит, отменить ли санкции против Турции. Он напомнил, что ограничительные меры были введены из-за ситуации с американским пастором Эндрю Брансоном.
"Некоторые из введенных санкций были непосредственным образом связаны с пастором Брансоном, и теперь есть логика в том, чтобы их отменить. Однако никакого окончательного решения не принято", - сказал Помпео.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что США и Турция договорились о фактическом освобождении Брансона в обмен на отмену американских санкций.
Пастор был арестован в Турции в прошлом году по обвинению в связях с запрещенными в стране Рабочей партией Курдистана и "террористической организацией фетхуллахистов" - последователями проповедника Фетхуллаха Гюлена. Его в Турции считают организатором попытки госпереворота 2016 года.
Арест пастора спровоцировал напряженность в отношениях Анкары и Вашингтона. Несколько дней назад Брансон был освобожден из-под стражи и вылетел в США.