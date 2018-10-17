2018-10-17T23:37:25+03:00
Политика

Twitter опубликовал архив сообщений по делу о вмешательстве в выборы в США

В компании утверждают, что аккаунты, в которых размещались эти твиты, связаны с Россией и Ираном
Юлия ДИВЕЕВА
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Twitter обнародовал сообщения, якобы имеющие отношение к вмешательству в выборы в СШАTwitter обнародовал сообщения, якобы имеющие отношение к вмешательству в выборы в СШАФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Архив из почти 10 миллионов сообщений пользователей обнародовал сервис микроблогов Twitter. Компания заявила, что опубликованные твиты связаны с делом о якобы имевшем место вмешательстве в выборы президента США в 2016 году.

Архив и пояснения к нему размещены 17 октября в официальном блоге сервиса. Администрация Twitter заявила, что провокационные сообщения размещались на более чем 3,8 тысячи аккаунтов, которые контролировала российская организация «Агентство интернет-исследований». Кроме того, по версии компании, в американские выборы вмешивались через примерно 770 аккаунтов, связанных с Ираном.

Причем, в архиве представлены сообщения публиковавшиеся в Twitter с 2009 года: текстовые сообщения, графические и видеофайлы.

Как пояснили в компании, данные о подозрительных твитах и учетных записях обнародованы для проведения экспертного анализа, чтобы понять, как действуют злоумышленники и как бороться с недостоверной информацией в дальнейшем. Также представители соцсети отметили, что все эти аккаунты были заблокированы.

Как сообщал сайт kp.ru, США давно безосновательно обвиняют РФ во «вмешательстве» в американские президентские выборы 2016 года, и организовли расследование, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. Однако до сих пор не нашли никаких доказательств, для подтверждения совей теории.

На прошлой неделе директор департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко отметил, что Москва готова дать Вашингтону письменные обязательства о невмешательстве в дела друг друга, но только взамен на такие же обязательства со стороны США. Однако американская администрация категорически отказывается это делать.

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