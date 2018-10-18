2018-10-18T03:34:04+03:00
Происшествия

Видео событий в Керчи: очевидцы снимали в колледже во время стрельбы

В сети появилось видео событий в Керчи [видео]
Юлия ДИВЕЕВА
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Студенты снимали на мобильные телефоны события в колледже в Керчи. Фото предоставлено очевидцем событийСтуденты снимали на мобильные телефоны события в колледже в Керчи. Фото предоставлено очевидцем событий
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В сети появилось видео, которое было снято на мобильный телефон студентами колледжа в Керчи, где произошло нападение. На кадрах слышны взрывы и выстрелы, крики и паника.

Потом, когда выстрелы стихают, группа девушек и преподаватель собираются выбраться из здания, но на лестнице видят убитых студентов. Они обсуждают, где им спрятаться, чтобы быть в безопасности.

Кадры, снятые очевидцами событий в Керчи.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 17 октября в Керченском политехническом колледже студент 4-го курса открыл стрельбу и взорвал бомбу, после чего покончил с собой. По последним данным, жертвами стали 19 человек, еще более 50 пострадали. Уголовное дело, возбужденное по статье "Теракт", было переквалифицировано на статью "Убийство".

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