Видео событий в Керчи: очевидцы снимали в колледже во время стрельбы

18 Окт. 00:24 2018-10-18T03:34:04+03:00

Студенты снимали на мобильные телефоны события в колледже в Керчи. Фото предоставлено очевидцем событий

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В сети появилось видео, которое было снято на мобильный телефон студентами колледжа в Керчи, где произошло нападение. На кадрах слышны взрывы и выстрелы, крики и паника.

Потом, когда выстрелы стихают, группа девушек и преподаватель собираются выбраться из здания, но на лестнице видят убитых студентов. Они обсуждают, где им спрятаться, чтобы быть в безопасности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/673803" frameborder="0"></iframe> Кадры, снятые очевидцами событий в Керчи.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 17 октября в Керченском политехническом колледже студент 4-го курса открыл стрельбу и взорвал бомбу, после чего покончил с собой. По последним данным, жертвами стали 19 человек, еще более 50 пострадали. Уголовное дело, возбужденное по статье "Теракт", было переквалифицировано на статью "Убийство".

В Крыму объявлен трехдневный траур. Президент России Владимир Путинвыразил соболезнования родственникам жертв теракта.