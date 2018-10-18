Источник рассказал СМИ о семье совершившего нападение на колледж в Керчи

18 Окт. 00:50 2018-10-18T03:32:17+03:00

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В министерстве образования Крыма семью подозреваемого в совершении нападения на Керченский политехнический колледж Владислава Рослякова незвали неблагополучной. Как сообщил RT неназванный источник, он жил с матерью, которая увлекалась учением секты «Свидетели Иеговы» (запрещена в РФ).

«Отец Владислава — инвалид, жил отдельно от семьи... Мать мальчика работала санитаркой в онкоцентре, а также несколько лет назад увлеклась учением «Свидетелей Иеговы», - рассказал чиновник.

По его словам, из-за религиозных увлечений у матери с сыном были натянутые отношения. Женщина устраивала обыски сыну, когда он возвращался домой. В школе Росляков учился на тройки, хотя мог получать высокие оценки. С одноклассниками у него были нормальные отношения. Учителя не замечали за ним агрессивного поведения.

Как писал сайт kp.ru, 17 октября в Керченском политехническом колледже 18-летний студент Владислав Росляков в 11:25 устроил взрыв и начал расстреливать всех, кто попадался ему на глаза. После этого парень покончил с собой.

По предварительным данным, в результате ЧП погибли 18 человек, более 50 раненых, 12 из них - в тяжелом состоянии.