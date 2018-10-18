На президента Гаити совершено покушение

18 Окт. 02:13 2018-10-18T02:15:54+03:00

Президент Гаити Жовенель Моис на мероприятии в честь годовщины гибели первого императора Гаити Жан-Жака Дессалина в Порт-о-Пренсе Фото: REUTERS

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Неизвестные открыли стрельбу по президенту Гаити Жовенелю Моизу 17 октября. Покушение на главу государства произошло в городе Пон-Руж во время мероприятий, приуроченных к 212-й годовщине смерти императора Жан-Жака Дессалина, который является основателем независимого гаитянского государства.

Моиз возлагал цветы к памятнику первого правителя страны, когда по нему открыли огонь. Как отмечает портал Haiti Libre, телохронители президента оперативно отреагировали, закрыли и увели главу государства в безопасное место.

Сам президент не пострадал, но ранения получили по одним источникам два, по другим – три сотрудника службы охраны. У одного из них ранена голова, однако, как пишет издание, возможно охранник был ранен брошенным камнем.

После инцидента Моиз продолжил программу и отправился на другие массовые мероприятия. Неизвестно, были ли задержаны злоумышленники. После выстрелов у мемориала начались столкновения демонстрантов с полицией.