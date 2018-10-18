2018-10-18T02:50:02+03:00
Политика

В Сирии боевики захватили европейцев в числе 700 заложников

Террористы напали на лагерь беженцев в провинции Дэйр эз-Зор
Юлия ДИВЕЕВА
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Террористы захватили в Сирии более 700 заложников и устраивают ежедневные казниТеррористы захватили в Сирии более 700 заложников и устраивают ежедневные казниФото: Архив "КП"
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Более 700 заложников захватили боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), в том числе граждан западноевропейских государств. Об этом сообщил СМИ военно-дипломатический источник.

По его словам, террористы атаковали лагерь беженцев в зоне действия коалиционных сил, возглавляемых США, в провинции Дэйр эз-Зор.

«Пользуясь своей безнаказанностью, 13 октября боевики ИГ совершили нападение на лагерь беженцев в районе близлежащего населенного пункта Эль-Бахра, в результате которого захватили в заложники и вывезли в подконтрольный им Хаджин около 130 арабских семей», - сказал источник.

Боевики требуют от Сирийских демократических сил (СДС) отпустить своих сторонников в обмен на жизни заложников. Кроме того, игиловцы хотят, чтобы союзники коалиции передали им некоторые территории на восточном берегу Евфрата. Террористы ежедневно устраивают казни заложников, чтобы давить на силы сирийской оппозиции, передает ТАСС.

Как отметил источник издания, нападение на лагерь беженцев произошло, когда силы СДС при поддержке коалиции, возглавляемой США, пошли в наступление на ИГ. Неудачные атаки союзников связаны в многочисленными ошибками военных США, координирующих операцию.

Ранее сайт kp.ru сообщил об ошибочном бомбовом ударе, который истребители ВВС США нанесли по формированиям курдов в Сирии.

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