Жители Москвы смогут увидеть сближение Луны с Марсом 18 октября

18 Окт. 05:28 2018-10-18T05:28:31+03:00

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Москвичи в четверг вечером могут стать свидетелями уникального явления – сближения Луны с Марсом. Об этом сообщила пресс-служба Московского планетария .

Ярко-красный Марс и бело-желтая Луна визуально окажутся совсем близко, сейчас оба светила находятся в созвездии Козерога.

«Прекрасная Луна в фазе первой четверти будет располагаться недалеко от ярко-красного Марса, который с весны украшает небо», - говорится на сайте планетария.

Соседство можно будет наблюдать над южным небосклоном сразу же после захода солнца с 17:30 и до полуночи. Потом оба светила уйдут за горизонт. Марс будет сиять так ярко, что его будет прекрасно видно невооруженным глазом. Он будет находиться всего в двух градусах от природного спутника Земли.

Напомним, как писал сайт kp.ru, жители столицы могли с 18 до до 20 сентября наблюдать в небе Марс и Сатурн, к которым приближалась растущая Луна. Астрономы пообещали, что спутник Земли будет сближаться с планетами на небе за несколько дней до полнолуния, которое произошло 25 сентября.