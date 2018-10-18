Число погибших при стрельбе в Керчи выросло до 20 человек

18 Окт. 06:13 2018-10-18T06:48:03+03:00

В колледже в Керчи нашли тело еще одного погибшего Фото: REUTERS

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По последним данным, в Керченском политехническом колледже в результате нападения погибли 20 человек. Об этом сообщил замглавы городской администрации Дилявер Мельгазиев.

«Последний катафалк привез в морг тела не троих, а четверых человек. Нашли еще одного», - цитирует его слова ТАСС.

Сосотавлен список всех погибших в этой трагедии:

1. Керова Алина, 28.05.2002

2. Перепелкин Егор, 04.09.1999

3. Вердибоженко Влад, 23.08.2003

4. Неопознанная девушка

5. Джураев Руден, 21.11.2001

6. Степаненко Сережа, 30.08.2003

7. Карымов Рома, 16.09.1997

8. Устенко Людмила, 15.10.1953

9. Лысенко Руслан, 03.11.2000

10. Журавлева Аня, 27.12.1998

11. Лазарев Влад, 06.09.1999

12. Флоренский Никита, 26.06.2002

13. Лавренович Леша, 12.09.1999

14. Пипенко Даниил, 29.08.2002

15. Бакланова Светлана, 12.07.196

16. Бакланова Настя, 01.11. 1991

17. Моисеенко Саша

18. Кудрявцева Лариса, 1956

19. Чегерест Даша, 15.10.2002

20. Русляков Вадим

Как сообщал ранее сайт kp.ru, родственники опознали тела 16 жертв нападения. Среди погибших - подозреваемый в стрельбе Влад Росляков, который покончил с собой. Из десяти раненых при взрыве, находящихся сейчас в реанимации, педагоги смогли опознать пятерых по фотографиям, сделанным в больнице. Сами студенты в тяжелом состоянии и не могут отвечать на вопросы.

Напомним, 17 октября в Керченском политехническом колледже 18-летний студент Владислав Росляков взорвал самодельную бомбу, а затем начал расстреливать всех, кто попадался ему на глаза. После этого парень покончил с собой.

В результате ЧП погибли 18 человек, более 50 раненых, 12 из них - в тяжелом состоянии.