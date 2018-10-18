Погода в Москве на 18 октября 2018 года: в столице будет солнечно и до +18 градусов

18 Окт. 06:56 2018-10-18T06:56:38+03:00

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Синоптики поделились прогнозом погоды в Москве на 18 октября 2018 года. Как утверждают специалисты, к концу этой недели температура постепенно станет понижаться, однако в четверг в столице все еще будет теплее нормы: воздух прогреется до +16…+18 градусов. При этом в мегаполисе ожидается переменная облачность. Кроме того, вновь обойдется без осадков. Ветер же будет дуть западный и юго-западный со скоростью 3-8 метров в секунду.

А в ночь на пятницу, 19 октября, столбики термометров опустятся до +7…+9 градусов, сообщает Гидрометцентр России. Причем в темное время суток дождей в городе также не предвидится.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, на прошлой неделе в Москву пришло «старое» бабье лето - так называют вторую волну осеннего тепла. В столице установилась безоблачная и ясная погода. Однако уже в эту пятницу на небе начнут появляться облака, пойдут небольшие осадки, а столбики термометров поползут вниз. Так, температура воздуха в конце недели будет примерно на десять градусов ниже, чем в начале.