Лавров заявил о невозможности проведения учений Украины и НАТО в Азовском море
Глава МИД РФ Сергей Лавров, общаясь с французскими журналистами, прокомментировал намерение Украины провести военные учения НАТО в Азовском море. Как заметил дипломат, для прохода кораблей альянса к предполагаемому месту проведения маневров потребуется согласие России, однако Москва не намерена давать подобное разрешение .
«Сейчас Украина хочет зазвать натовские учения в Азовское море, но туда уже нельзя будет пройти, потому что наш договор с Украиной требует обоюдного согласия для прохода военных кораблей в Азовское море», - сказал Лавров в интервью RT France, Paris Match и Le Figaro.
Также министр иностранных дел нашей страны заметил, что учения НАТО у российских границ - на Украине, в Грузии и в Черном море - носят провокационный характер.
Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, еще в начале сентября Киев заявил о намерении до конца года создать базу военно-морских сил Украины в Азовском море.
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